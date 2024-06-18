Акторка театру Марія Агапітова стала на захист країни

Акторка Національного драмтеатру імені Лесі України доєдналася до лав Сил Оборони. Вона хотіла вступити у військо ще у 2022, однак тоді почула відмову.

Працівниці культурної сфери також долучаються до Сил Оборони. Про це рішення повідомила українська акторка Марія Агапітова.

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Марія Агапітова є акторкою Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Жінка розповіла, що ще у 2022 році стояла у величезній черзі у ТЦК. Однак тоді її не взяли зі словами: "прийде і твій час".

Ось він і прийшов! Я встаю на захист своєї країни! Але для цього мені необхідна хороша броня, бо я ще хочу мати дітей і вийти на сцену. Мені видали все необхідне, але жіночого, тим паче анатомічного, на жаль, немає,

– розповіла Марія Агапітова.



Марія Агапітова / Фото з фейсбуку акторки

Акторка поділилась своїм фото у військовій формі. Вона також створила "монобанку" на потрібні для неї речі – плитоноску, плити, РПС та підсумки. Якщо бажаєте підтримати, задонатити можна за посиланням. Номер картки – 5375411219078313.

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