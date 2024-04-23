Зірка "Скаженого весілля" Сомаєва вперше прокоментувала виїзд Винника за кордон під час війни

Українська акторка Леся Сомаєва, яка перетиналася з Олегом Винником на знімальному майданчику "Скаженого весілля", розповіла про їхнє спілкування. Крім того, вона висловила свою думку щодо відсиджування співака за кордоном.

Так, акторка зізналася, що ніколи не була фанаткою артиста. Його мовчання про війну в Україні вона теж не розуміє.

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Знаменитість зазначила, що не підтримувала зв'язок зі співаком під час знімань "Скаженого весілля". До того ж вона сказала, що ніколи не належала до його зграї вовчиць і ставилася до творчості цього співака трошки іронічно, але не засуджує тих, кому це подобається.

Щодо його мовчання – я такого не розумію від слова "взагалі". Я теж могла виїхати, маю дитину, за яку переживаю. Але в такі страшні часи нам треба бути разом,

– поділилася акторка.

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