Адель призупинила концерт у Мюнхені через конфуз з сукнею
Джерело:The Daily Mail
Концертному шоу британської співачки Адель у Мюнхені завадила погода. Артистка призупинила шоу через те, що її сукня намокла від дощу.
Адель вийшла на сцену в Мюнхені у вишуканій темно-синій сукні з довгим шлейфом. Через проливний дощ її вбрання вбирало воду.
Дивіться також Після таємного освідчення: 36-річна Адель показалася з діамантовою каблучкою на руці
Артистка була змушена призупинити своє вечірнє шоу, щоб зняти шлейф своєї сукні. Вона попросила допомоги у своїх бек-вокалісток.
Принаймні, не грім і блискавка. Я дивилася прогноз погоди, і там йшлося про те, що до моменту шоу дощу не буде, тому я подумала: "Нумо я одягну цю сукню з цим величезним шлейфом". Ця сукня досить складна,
– сказала Адель зі сцени.
Напередодні Адель довелось скасувати генеральну репетицію через штормове попередження.
Зауважимо, Адель виступить з кількома вечірніми концертами у Мюнхені, після яких поставить на паузу свою музичну кар'єру. Співачка заявила, що найближчим часом вона хоче відпочити від творчості й зайнятися іншими справами у рідному Лондоні.