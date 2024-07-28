У 2023 році поширилися чутки про заручини виконавиці з її обранцем, втім плітки виявилися неправдивими. Однак, тепер Адель, ймовірно, отримала пропозицію від коханого вийти за нього заміж.

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Про це повідомив інсайдер, який спростував припущенням фанатів британки про її весілля з агентом. 25 липня, Річ Пол освідчився співачці, яка погодилася стати його дружиною. За словами джерела, процес відбувся у Лондоні, рідному місті артистки.

Адель було дуже смішно з того, що всі її фанати вважали, що вони з Річем вже одружені. Річ планував, що пропозиція буде в її рідному місті, і подарував їй фантастичну каблучку з діамантом у чотири карати,

– поділився інсайдер.

Пару заскочили в компанії одне одного біля ресторану. Водночас на руці Адель можна побачити велику каблучку, яку співачка отримала, ймовірно, від Пола. Як запевнив інсайдер, зірки планують гучно відсвяткувати весілля наприкінці наступного року.

Варто зазначити, що Адель і Річ поки офіційно не прокоментували своє одруження.

Нагадаємо, Адель познайомилася з коханим на одній з вечірок. Наприкінці 2022 року, коли Пол святкував 41-й день народження, співачка проводила концерт. Під час виступу вона зі сцени зворушливо привітала коханого і заспівала йому Happy Birthday.