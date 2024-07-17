Адель планує виступити у Мюнхені з концертами, а вже після них відпочити від музичної творчості. Найближчим часом фанам можна не очікувати нової музики від артистки.
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У мене взагалі немає жодних планів на нову музику. Я хочу зробити велику перерву після цього і думаю, що хочу зайнятися іншими творчими речами. Просто на якийсь час,
– заявила Адель.
Артистка планує повернутися до Лас-Вегасу і жити у своїй резиденції до листопада. Згодом вона повернеться до Великої Британії, адже Лондон залишається її домом.
"Я сумую за тим, що було до того, як я стала відомою. Найбільше, мабуть, за невпізнаваністю на вулицях. Проте той факт, що людям подобається мій голос і пісні, досить дивний, тому не думаю, що колись звикнуся з цим. Тож, воно того варте… Просто необхідно дійти балансу", – зауважила Адель.
- Співачка вже не вперше бере паузу у музичній творчості та кар'єрі. У 2011 році вона скасувала концерти через те, що мала перенести операцію на голосових зв'язках.
- Ще одна пауза розпочалась у липні 2016 року. Ще через три роки Адель заявила, що йде зі сцени. Тоді вона народила сина, тож вирішила присвятити час його вихованню.
- У 2021 році артистка повернулась на сцену, випустила хіт Easy on Me та новий альбом.