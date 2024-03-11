В то же время отметила, что исторически важная победа ленты на знаменитой кинопремии растрогала ее до слез. Певица вспомнила родного человека, которого потеряла в Мариуполе из-за российско-украинской войны.
Вас также может заинтересовать Важнейшая победа для всей страны, – Зеленская о первом Оскаре для Украины
Как Могилевская отреагировала на Оскар для "20 дней в Мариуполе"
Артистка рассказала, что в детстве ездила в Мариуполь и показала архивное семейное фото. Она отметила, что ее дядя жил в городе до начала полномасштабного вторжения. После 24 февраля 2022 года она на полтора месяца потеряла с ним связь. Впоследствии выяснилось, что в дом мужчины попали два снаряда. Соседям понадобилось две недели, чтобы вытащить дядю знаменитости из-под завалов и похоронить его во дворе дома.
Я испытываю личную гордость за этот Оскар. Но ничего кроме слез и боли. Нас не защитили, хотя могли... Я не знаю, изменит ли этот Оскар отношение и сознание. Вечная память всем погибшим в Мариуполе,
– подчеркнула исполнительница.
Что известно о фильме "20 дней в Мариуполе"
- Ленту создали украинский журналист Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко, которые остались единственными журналистами в городе после начала полномасштабного вторжения.
- Прибыв в Мариуполь 24 февраля 2022 года, режиссеры задокументировали разрушения и потери, которые понесли жители города из-за российских оккупантов.
- Мстислав, Евгений и Василиса смогли выехать из Мариуполя только 15 марта 2022 года после открытия гуманитарного коридора.
- "20 дней в Мариуполе" получил премию "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм". Кроме того, он был награжден престижной премией BAFTA.
- В то же время команду, которая работала на созданием ленты, отметили Пулитцеровской и Шевченковской премией.