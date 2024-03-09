Крім того, у список потрапила стрічка "20 днів у Маріуполі", яка нещодавно здобула премію BAFTA як найкращий документальний фільм.
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Лауреати Шевченківської премії-2024
- Література – Дмитро Лазуткін за книгу поезій "Закладка" та Ярина Чорногуз за книгу поезії "dasein: оборона присутності";
- Публіцистика, журналістика – Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко за журналістські матеріали про облогу Маріуполя, зокрема фільм "20 днів у Маріуполі";
- Музичне мистецтво – Джамала за альбом Qirim та композиторка Кармелла Цепколенко;
- Театральне мистецтво – Іван Уривський, Тетяна Овсійчук, Сусанна Карпенко за виставу "Конотопська відьма";
- Візуальні мистецтва – Андрій Єрмоленко за серію робіт Ukrainian resistance / "Український опір".
Водночас відомо, що цього року не було обрано переможців у номінації літературознавство і мистецтвознавство, а також у категорії кіно.