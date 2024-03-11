За словами Зеленської, за омріяну перемогу український народ заплатив страшну ціну. Утім, кожен українець пишається творцями документальної картини.

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Що сказала Зеленська про перемогу України на Оскарі

Сьогодні вся стрічка в соцмережі майорить привітаннями і словами гордості за команду 20 днів у Маріуполі, яка виборола перший в історії українського кінематографа Оскар у номінації "Найкращий документальний фільм".

20 днів у Маріуполі – дивитися онлайн трейлер фільму:

Підтримала режисера картини Мстислава Чернова й Олена Зеленська. На своїх офіційних сторінках у соцмережах перша леді зауважила, що ця статуетка є досить символічною, адже кілька днів тому минуло два роки, як росіяни скинули авіабомбу на пологовий у Маріуполі.

"Надважлива перемога для всієї країни, бо перемогла насамперед правда. Якраз кілька днів тому минуло два роки, як росіяни скинули авіабомбу на пологовий у Маріуполі. Два роки, як вони намагаються замаскувати страшний злочин, який скоїли проти цілого міста. Проти людства. Дякую вам, Мстиславе Чернов, Євгене Малолєтка, Василисо Степаненко, за те, що розповіли всьому світові правду. Ми заплатили страшну ціну за цю нагороду. Однак сьогодні кожен і кожна в Україні пишаються вами!" – написала перша леді України.

Оскар-2024 / фото з телеграму Олени Зеленської

Про що фільм 20 днів у Маріуполі