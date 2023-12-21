Коміки показали українську родину у період різдвяних свят в окупації, до якої приходить Святий Миколай та російські загарбники, зазначає 24 Канал.

Теж цікаво Шоу Олени Кравець потрапило у скандал через державні кошти: як виправдалась ведуча

Що показали в номері "Дизель Шоу"

Номер починається з моменту, де чоловік разом із сином дивиться пропагандистські новини. Дружина закликає вимкнути це, бо "промиють мозок і будеш, як зомбі".

Потім ще підеш російський паспорт отримувати,

– каже вона.

Також вона закликає не показувати цю пропаганду синові, на що чоловік відповідає, що син думає, що це мультики.

Несподівано подружжя чує стукіт у двері й одразу припускає, що це прийшли окупанти: "Знову ці чм*біки прийшли гроші на горілку просити".

Однак виявляється, що це персонаж у костюмі Святого Миколая, який розповідає родині, що вони вільні люди, незважаючи на окупацію, а ЗСУ вже працюють над визволенням.

Згодом у кадрі з'являються "окупанти", яких зображують недолугими алкоголіками, які ледь ходять і розмовляють. Святий Миколай починає розмову з загарбниками, змушує їх розмовляти українською, віддати все награбоване та просити вибачення.

Чому українців обурив такий номер про українську родину в окупації

У соцмережі X навколо цього номера розгорівся скандал. Далеко не всі українці позитивно оцінили таку сценку, особливо ті, хто на собі відчув, що таке окупація. Користувачі мережі не приховують свого обурення. Окупація – це не жарти, а жахіття. Люди на окупованих територіях щодня потерпають від репресій і злочинів з боку російських загарбників.

Негатив також викликає те, що "Дизель Шоу" показали окупантів немічними алкоголіками, адже це зовсім не так і вони щодня завдають чималої шкоди не лише цивільним, але й нашим захисникам.

"Я постійно бачу сон про те, що ми досі чомусь в окупації й не можемо виїхати. Після чого я прокидаюся і мені кілька хвилин треба, щоб зрозуміти, що я не там. Люди, які там залишилися, буквально в полоні у себе вдома. "Дизель Шоу" – це все ще людожерська х*йня".

"А давайте якось забанимо то ср*не "Дизель Шоу" або в суд подамо. Бо це п*здець, знущання та зневага".

"Може "Дизель Шоу" зніме сценку про автокатастрофу з Поплавською, теж контент смішний. Ця х*рня дуже шкідлива, адже цільова аудиторія, яка дивиться таке, думає, що ворог тупий і навіщо кидати гроші на армію, якщо Ванька сам полізе до пакета, стане на шкурку від банана і помре".

Дописи щодо нового номера "Дизель Шоу" / Скриншоти з соцмережі X

Також українці не стримують свого обурення в коментарях під дописом про цей номер в інстаграмі проєкту.

"Ви *баньки. Величезна кількість людей пережили й переживають окупацію, загинули, були розстріляні, зґвалтовані. Хлопців і дівчат вбивають ці ж "чм*ні". І не просто вбивають, а звірські. Смішно їм, бл*дь. Сто чортів вам в печінку!".

"Це по-вашому смішно? Що далі буде? Жарти про масове поховання цивільних чи може посміємося з катівень в Ізюмі? Або з затоплених на лівобережжі Херсонщини? Йолопи, для яких війна – це шоу".

"У вас хоч трохи мізків є? Багато українців досі в окупації, російські військові вбивці, кати й ґвалтівники! Де тут ви побачили жарти? Йолопи!"

"Ви що там ох**ли? Дякуючи вашим тупим шоу, вашим висміюванням, люди в тилу розслабились. Ви можете відповісти, чого ж наші хлопці гинуть? Ви замість цих тупих шоу проведіть акцію на підтримку військовополонених, дороги ЗСУ, з'їздіть на Схід. Та зробіть щось, щоб люди в тилу прокинулись і зрозуміли масштаб ситуації!"

"Тобто вам смішно, що в окупації людей тисячами катують і вбивають? Що у вас в голові? Не смішне шоу, недолугі, тупі жарти. А ви мразоти й виродки".

Актори наразі не висловилися щодо обурення на їхню адресу.