Українська співачка Злата Огнєвіч здивувала шанувальників новим образом. Її перевтілення продемонстрував візажист на відео.

До слова Ксенія Мішина показала, як виглядає до та після макіяжу: ефектне відео

Злата Огнєвіч до та після макіяжу

Спершу зірка показала, який вигляд має без макіяжу. Вона була одягнена у білий топ і сорочку та без укладки.

Та потім Злата Огнєвіч перевтілилась у вишуканий образ у чорній сукні з блискітками та декольте. Її аутфіт доповнював вечірній макіяж з акцентом на очах. Цей ролик супроводжувала пісня артистки "Буревіями".

Злата Огнєвіч до та після мейкапу: відео

У мережі шанувальники почали обговорювати таке перевтілення Злати Огнєвіч. Деякі користувачі стали порівнювати її з іншою зірковою колегою.

  • "Гарний мейк, але образ трохи схожий на Анну Трінчер";
  • "Була Злата, а стала схожа Трінчер з таким мейком";
  • "І без макіяжу теж красива";
  • "Златочка неймовірна";
  • "Злата дуже гарна";
  • "Красуня і до, і після".

Секрети краси зірок

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