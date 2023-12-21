Українська співачка Злата Огнєвіч здивувала шанувальників новим образом. Її перевтілення продемонстрував візажист на відео.

До слова Ксенія Мішина показала, як виглядає до та після макіяжу: ефектне відео

Злата Огнєвіч до та після макіяжу

Спершу зірка показала, який вигляд має без макіяжу. Вона була одягнена у білий топ і сорочку та без укладки.

Та потім Злата Огнєвіч перевтілилась у вишуканий образ у чорній сукні з блискітками та декольте. Її аутфіт доповнював вечірній макіяж з акцентом на очах. Цей ролик супроводжувала пісня артистки "Буревіями".

Злата Огнєвіч до та після мейкапу: відео

У мережі шанувальники почали обговорювати таке перевтілення Злати Огнєвіч. Деякі користувачі стали порівнювати її з іншою зірковою колегою.

"Гарний мейк, але образ трохи схожий на Анну Трінчер";

"Була Злата, а стала схожа Трінчер з таким мейком";

"І без макіяжу теж красива";

"Златочка неймовірна";

"Злата дуже гарна";

"Красуня і до, і після".

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