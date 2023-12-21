Українська співачка Злата Огнєвіч здивувала шанувальників новим образом. Її перевтілення продемонстрував візажист на відео.
До слова Ксенія Мішина показала, як виглядає до та після макіяжу: ефектне відео
Злата Огнєвіч до та після макіяжу
Спершу зірка показала, який вигляд має без макіяжу. Вона була одягнена у білий топ і сорочку та без укладки.
Та потім Злата Огнєвіч перевтілилась у вишуканий образ у чорній сукні з блискітками та декольте. Її аутфіт доповнював вечірній макіяж з акцентом на очах. Цей ролик супроводжувала пісня артистки "Буревіями".
Злата Огнєвіч до та після мейкапу: відео
У мережі шанувальники почали обговорювати таке перевтілення Злати Огнєвіч. Деякі користувачі стали порівнювати її з іншою зірковою колегою.
- "Гарний мейк, але образ трохи схожий на Анну Трінчер";
- "Була Злата, а стала схожа Трінчер з таким мейком";
- "І без макіяжу теж красива";
- "Златочка неймовірна";
- "Злата дуже гарна";
- "Красуня і до, і після".
Секрети краси зірок
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