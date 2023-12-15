Ксенія Мішина часто постає в різноманітних образах і може показуватися шанувальникам як з макіяжем, так і без нього. Зірка поділилась новим ефектним відео, де показала черговий образ.

До слова Ксенія Мішина здивувала новим кольором волосся 11-річного сина: "Свій власний Емінем"

Як виглядає акторка до і після макіяжу

Спершу Ксенія Мішина позувала без макіяжу, з розпущеним волоссям та у чорній кофтинці.

Вже у наступному кадрі акторка постає у розкішному атласному топі на тонких бретелях та з вечірнім макіяжем. Її образ доповнювали прикраси – великі сережки-підвіски та кольє.

Ксенія Мішина до та після макіяжу: відео

Прихильники акторки в коментарях оцінили її перевтілення. Чимало фанів зауважили, що й без мейкапу зірка виглядає бездоганно.

"Це єдиний випадок коли людина ідеальна і з мейком і без";

"Без мейку – гарнюня. Ви ним неймовірно вродлива";

"Ви що так, що так – дуже гарна, просто нереальна";

"Яка ти красива";

"Українська Анджеліна Джолі";

"Це що, гіпноз? А скільки разів ви передивилися це відео?".

Зауважимо, що Ксенія Мішина не проти експериментів і свого 11-річного сина. Нещодавно Платон перефарбував волосся у платиновий блонд. Акторка порівняла хлопчика з відомим репером Емінемом.