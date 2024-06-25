Злата Огнєвіч вразила саундтреком до українського фільму-помсти "Конотопська відьма"
Джерело:Злата Огнєвіч
Співачка Злата Огнєвіч презентувала нову композицію. Це саундтрек до українського фільму "Конотопська відьма", що розповідає про помсту окупантам.
Разом з новою піснею "Пташка" вийшла і відеоробота на неї. У кліпі вдало поєдналися натурні знімання з участю Злати Огнєвіч та ексклюзивні кадри з фільму.
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Злата Огнєвіч стала авторкою композиції "Пташка", що розповідає про незламність та силу жінок. Вона є одою тій енергії, що живе у кожній українській жінці зараз.
Пташка – це моя особиста присвята усім жінкам, які на своїх тендітних плечах тримають цілий світ і роблять усе заради безпеки своїх близьких, своєї родини та своєї землі. Боротьба пташки у пісні така ж відчайдушна, як і внутрішня боротьба героїні за своє власне, щасливе буття,
– прокоментувала артистка.
Пісня стала головним саундтреком до фільму-помсти "Конотопська відьма". Вона звучатиме в одній з основних сцен стрічки.
Що відомо про фільм "Конотопська відьма"
- "Конотопська відьма" – це український фільм у жанрі горор, що розповідає про відьму з Конотопу. Вона закохалась у звичайного хлопця і вирішила зректися своїх сил заради стосунків з людиною.
- На початку повномасштабної війни російські окупанти захоплюють місто та вбивають її коханого. Вона повертає свої можливості і жорстоко мститься загарбникам.
- Стрічка вийде на екрани 22 серпня.