Разом з новою піснею "Пташка" вийшла і відеоробота на неї. У кліпі вдало поєдналися натурні знімання з участю Злати Огнєвіч та ексклюзивні кадри з фільму.

До слова Це тягнулось роками, – Злата Огнєвіч розповіла про дитинство у Криму без світла й опалення

Злата Огнєвіч стала авторкою композиції "Пташка", що розповідає про незламність та силу жінок. Вона є одою тій енергії, що живе у кожній українській жінці зараз.

Пташка – це моя особиста присвята усім жінкам, які на своїх тендітних плечах тримають цілий світ і роблять усе заради безпеки своїх близьких, своєї родини та своєї землі. Боротьба пташки у пісні така ж відчайдушна, як і внутрішня боротьба героїні за своє власне, щасливе буття,

– прокоментувала артистка.

Пісня стала головним саундтреком до фільму-помсти "Конотопська відьма". Вона звучатиме в одній з основних сцен стрічки.

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