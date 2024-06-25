Вместе с новой песней "Пташка" вышла и видеоработа на нее. В клипе удачно соединились натурные съемки с участием Златы Огневич и эксклюзивные кадры из фильма.

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Злата Огневич стала автором композиции "Пташка", рассказывающей о несокрушимости и силе женщин. Она является одой той энергии, что живет в каждой украинской женщине сейчас.

Птичка – это мое личное посвящение всем женщинам, которые на своих хрупких плечах держат целый мир и делают все ради безопасности своих близких, своей семьи и своей земли. Борьба птички в песне такая же отчаянная, как и внутренняя борьба героини за свое собственное, счастливое бытие,

– прокомментировала артистка.

Песня стала главным саундтреком к фильму-мести "Конотопская ведьма". Она будет звучать в одной из основных сцен ленты.

Что известно о фильме "Конотопская ведьма"