Бачив, що мені подобається, – Огнєвіч вперше за довгий час висловилась про стосунки із Задворним
Джерело:Слава Дьомін
Три роки тому Злата Огнєвіч взяла участь у реаліті про кохання "Холостячка", де за її серце боролися 25 чоловіків. Співачка навіть зустрічалася з переможцем проєкту, бізнесменом Андрієм Задворним, але їхній роман тривав не довго. Розставання для зірки було дуже болючим, і зараз вона наважилася розповісти подробиці про той період життя.
З'ясувалося, що то було крайнє кохання Злати. Водночас вона зізнається, що краще б все було сценарієм і вона тоді б не переживала тих труднощів, з якими стикнулася. Виконавиці після реаліті навіть довелося звернутися до психолога.
Не пропустіть Буду народжувати від коханого, – 38-річна Злата Огнєвіч неочікувано заговорила про дітей
Що Злата Огнєвіч розповіла про стосунки із Задворним
Виконавиця поділилася, що вже відпустила ці стосунки й пробачила Андрію. Втім, на початку їй було мега складно.
Я повикидала всі його подарунки й взагалі всі речі, які мене з ним пов'язували. У той самий вечір. Порозривала. Поплакала. Видалила всю переписку. За два дні знищила все,
– пригадала Злата.
Вона додала, що не вважає колишнього покидьком.
Він просто на той момент був невпевнений. Я не думаю, що він пішов тільки заради піару і тільки заради піару дійшов до фіналу, щоб бути обранцем, бо він бачив, що мені щиро подобається,
– пояснила зірка.
Що відомо про стосунки Огнєвіч та Задворного
- Як зазначалося вище, пара почала зустрічатися після реаліті "Холостячка" і на початку все було добре, Злата та Андрій навіть жили разом, проте згодом їхні стосунки різко погіршилися.
- Вже через 1,5 місяця після проєкту пара розійшлася. Ініціатором розриву виявився чоловік. Він заявив, що більше не кохає Злату.
- Відомо, що згодом Задворний почав зустрічатися з 19-річною моделлю.