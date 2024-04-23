Бачив, що мені подобається, – Огнєвіч вперше за довгий час висловилась про стосунки із Задворним

Три роки тому Злата Огнєвіч взяла участь у реаліті про кохання "Холостячка", де за її серце боролися 25 чоловіків. Співачка навіть зустрічалася з переможцем проєкту, бізнесменом Андрієм Задворним, але їхній роман тривав не довго. Розставання для зірки було дуже болючим, і зараз вона наважилася розповісти подробиці про той період життя.

З'ясувалося, що то було крайнє кохання Злати. Водночас вона зізнається, що краще б все було сценарієм і вона тоді б не переживала тих труднощів, з якими стикнулася. Виконавиці після реаліті навіть довелося звернутися до психолога.

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Що Злата Огнєвіч розповіла про стосунки із Задворним

Виконавиця поділилася, що вже відпустила ці стосунки й пробачила Андрію. Втім, на початку їй було мега складно.

Я повикидала всі його подарунки й взагалі всі речі, які мене з ним пов'язували. У той самий вечір. Порозривала. Поплакала. Видалила всю переписку. За два дні знищила все,

– пригадала Злата.

Вона додала, що не вважає колишнього покидьком.

Він просто на той момент був невпевнений. Я не думаю, що він пішов тільки заради піару і тільки заради піару дійшов до фіналу, щоб бути обранцем, бо він бачив, що мені щиро подобається,

– пояснила зірка.

Що відомо про стосунки Огнєвіч та Задворного