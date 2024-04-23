Бачив, що мені подобається, – Огнєвіч вперше за довгий час висловилась про стосунки із Задворним

23 квітня 2024, 17:24
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Джерело:

Слава Дьомін

Три роки тому Злата Огнєвіч взяла участь у реаліті про кохання "Холостячка", де за її серце боролися 25 чоловіків. Співачка навіть зустрічалася з переможцем проєкту, бізнесменом Андрієм Задворним, але їхній роман тривав не довго. Розставання для зірки було дуже болючим, і зараз вона наважилася розповісти подробиці про той період життя.

З'ясувалося, що то було крайнє кохання Злати. Водночас вона зізнається, що краще б все було сценарієм і вона тоді б не переживала тих труднощів, з якими стикнулася. Виконавиці після реаліті навіть довелося звернутися до психолога. 

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Що Злата Огнєвіч розповіла про стосунки із Задворним

Виконавиця поділилася, що вже відпустила ці стосунки й пробачила Андрію. Втім, на початку їй було мега складно. 

Я повикидала всі його подарунки й взагалі всі речі, які мене з ним пов'язували. У той самий вечір. Порозривала. Поплакала. Видалила всю переписку. За два дні знищила все,
– пригадала Злата. 

Вона додала, що не вважає колишнього покидьком.

Він просто на той момент був невпевнений. Я не думаю, що він пішов тільки заради піару і тільки заради піару дійшов до фіналу, щоб бути обранцем, бо він бачив, що мені щиро подобається,
– пояснила зірка. 

Що відомо про стосунки Огнєвіч та Задворного 

  • Як зазначалося вище, пара почала зустрічатися після реаліті "Холостячка" і на початку все було добре, Злата та Андрій навіть жили разом, проте згодом їхні стосунки різко погіршилися.
  • Вже через 1,5 місяця після проєкту пара розійшлася. Ініціатором розриву виявився чоловік. Він заявив, що більше не кохає Злату.
  • Відомо, що згодом Задворний почав зустрічатися з 19-річною моделлю. 
Автор: Софія Хомишин