Буду народжувати від коханого, – 38-річна Злата Огнєвіч неочікувано заговорила про дітей

Українська співачка Злата Огнєвіч заінтригувала зізнанням про те, чи перебуває зараз у стосунках. Вона сказала, що ще рано про щось розповідати, але підкреслила, що вже готова до сім'ї.

Водночас виконавиця не поспішає. Вона готова чекати, бо хоче народити від коханого чоловіка.

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Що Злата Огнєвіч сказала про дітей

Співачка поділилася, що вже дуже хоче сім'ю.

Я ще трошки зачекаю і буду народжувати дитину від коханого чоловіка... Хочеться, щоб у моєї дитини був батько й вона рівнялася не тільки на жінку в родині, але й на тата,

– сказала Злата.

Виконавиця додала, що думала над тим, щоб всиновити дитину.

Це тільки думки, але це не страшно. Я не боюся. Навпаки хотіла поговорити зі своєю половинкою, чи погодився б він мати дитину з дитячого будинку й свою. Це було б класно,

– підкреслила Огнєвіч.

Що інші українські зірки казали про дітей