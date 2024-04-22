Після чуток про вагітність: Злата Огнєвіч зворушила фанатів світлинами з мамою
Джерело:Злата Огнєвіч
Мережею нещодавно ширилися чутки про вагітність української співачки Злати Огнєвіч. Замість реакції на такі плітки, вона вирішила замилувати шанувальників новими світлинами. На них артистка зображена з найріднішою людиною – мамою.
Виконавиця доволі рідко ділиться з фанатами сімейними фото. Водночас фанати дівчини сильно вподобали нові опубліковані кадри з ненькою.
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Злата Огнєвіч замилувала фанатів
У своєму блозі співачка виклала дві ніжні світлини. На них можна побачити маму артистки – Галину. Жінки одягнені в парні образи рожевого кольору, які підкреслюють красу дівчат. Злата тепло обіймає найріднішу людину та цілує її.
Мамуля передає всім привіт,
– підписала фото Огнєвіч.
Водночас шанувальники артистки не забарилася з реакцією і вже засипали компліментами зірку та її маму. Фанати зазначили сильну схожість артистки з ненькою.
- "Які красуні! Мама має чудовий вигляд, як квіточка троянди";
- "Чудова донька неперевершеної матусі";
- "Красунечки! Схожі. Такі гарні і теплі фото";
- "У тебе класна мама. Ти на неї схожа";
- "Схожі, дуже видно!".
Останні новини про Злату Огнєвіч
- Нещодавно мережею ширилися чутки про нібито вагітність артистки. Такі думки у фанатів співачки з'явилися після того, як на фан-сторінці виконавиці опублікували відео, де в неї видніється округлий животик. Водночас Злата ніяк не коментує припущення прихильників.
- У березні цього року співачка зізналася, що мала виплатити величезний борг. Так, вона хотіла покрити витрати на тур, який було скасовано через COVID-19. На виплату дівчина витратила близько двох років. Їй навіть довелося продати свої прикраси.
- До того ж артистка поділилася, що з початком повномасштабного вторгнення її творчість мало монетизувалася, тому вона почала заробляти на своїх соцмережах. Втім, з часом ситуація стабілізувалася.
- Тепер знаменитість заробляє з блогу та реклами. Крім того, дохід приносить музична творчість.