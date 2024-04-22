Після чуток про вагітність: Злата Огнєвіч зворушила фанатів світлинами з мамою

Мережею нещодавно ширилися чутки про вагітність української співачки Злати Огнєвіч. Замість реакції на такі плітки, вона вирішила замилувати шанувальників новими світлинами. На них артистка зображена з найріднішою людиною – мамою.

Виконавиця доволі рідко ділиться з фанатами сімейними фото. Водночас фанати дівчини сильно вподобали нові опубліковані кадри з ненькою.

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Злата Огнєвіч замилувала фанатів

У своєму блозі співачка виклала дві ніжні світлини. На них можна побачити маму артистки – Галину. Жінки одягнені в парні образи рожевого кольору, які підкреслюють красу дівчат. Злата тепло обіймає найріднішу людину та цілує її.

Мамуля передає всім привіт,

– підписала фото Огнєвіч.

Водночас шанувальники артистки не забарилася з реакцією і вже засипали компліментами зірку та її маму. Фанати зазначили сильну схожість артистки з ненькою.

"Які красуні! Мама має чудовий вигляд, як квіточка троянди";

"Чудова донька неперевершеної матусі";

"Красунечки! Схожі. Такі гарні і теплі фото";

"У тебе класна мама. Ти на неї схожа";

"Схожі, дуже видно!".

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