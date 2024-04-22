Исполнительница довольно редко делится с фанатами семейными фото. В то же время фанатам девушки сильно понравились новые опубликованные кадры с мамой.

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Злата Огневич очаровала фанатов

В своем блоге певица выложила две нежные фотографии. На них можно увидеть маму артистки – Галину. Женщины одеты в парные образы розового цвета, которые подчеркивают красоту девушек. Злата тепло обнимает родного человека и целует его.

Мамуля передает всем привет,

– подписала фото Огневич.

В то же время поклонники артистки не замедлили с реакцией и уже засыпали комплиментами звезду и ее маму. Фанаты отметили сильное сходство артистки с мамой.

"Какие красавицы! Мама прекрасно выглядит, как цветочек розы";

"Замечательная дочь непревзойденной мамочки";

"Красавицы! Похожи. Такие красивые и теплые фото";

"У тебя классная мама. Ты на нее похожа";

"Похожи, очень видно!".

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