Исполнительница довольно редко делится с фанатами семейными фото. В то же время фанатам девушки сильно понравились новые опубликованные кадры с мамой.
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Злата Огневич очаровала фанатов
В своем блоге певица выложила две нежные фотографии. На них можно увидеть маму артистки – Галину. Женщины одеты в парные образы розового цвета, которые подчеркивают красоту девушек. Злата тепло обнимает родного человека и целует его.
Мамуля передает всем привет,
– подписала фото Огневич.
В то же время поклонники артистки не замедлили с реакцией и уже засыпали комплиментами звезду и ее маму. Фанаты отметили сильное сходство артистки с мамой.
- "Какие красавицы! Мама прекрасно выглядит, как цветочек розы";
- "Замечательная дочь непревзойденной мамочки";
- "Красавицы! Похожи. Такие красивые и теплые фото";
- "У тебя классная мама. Ты на нее похожа";
- "Похожи, очень видно!".
Последние новости о Злате Огневич
- Недавно по сети ходили слухи о якобы беременности артистки. Такие мысли у фанатов певицы появились после того, как на фан-странице исполнительницы опубликовали видео, где у нее виднеется округлый животик. В то же время Злата никак не комментирует предположения поклонников.
- В марте этого года певица призналась, что должна была выплатить огромный долг. Так, она хотела покрыть расходы на тур, который был отменен из-за COVID-19. На выплату девушка потратила около двух лет. Ей даже пришлось продать свои украшения.
- К тому же артистка поделилась, что с началом полномасштабного вторжения ее творчество мало монетизировалось, поэтому она начала зарабатывать на своих соцсетях. Впрочем, со временем ситуация стабилизировалась.
- Теперь знаменитость зарабатывает с блога и рекламы. Кроме того, доход приносит музыкальное творчество.