На це вона витратила близько двох років. Для цього їй навіть довелося продати свої прикраси.

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Який найбільший борг був у Злати Огнєвіч

Співачка розповіла, що в розпал пандемії в неї був борг 17 тисяч доларів.

Для мене це величезна сума. Я виплачувала її два роки,

– зізналася артистка.

З'ясувалося, що цими коштами Злата мала покрити витрати на тур, який було скасовано через COVID-19. Зокрема, потрібно було проплатити майданчики та зробити інші виплати за контрактами. Виконавиця поділилася, що для того, щоб закрити той борг вона продала деякі коштовності та навіть позичала в близьких.

Знаменитість додала, що раніше брала кредити на техніку, яку виплачувала впродовж року.

Мені хотілося подарувати щось класне. Я пішла й оформила безліч кредитів,

– зізналася Огнєвіч.

Після цього зірка винесла цінний урок і вирішила більше так не робити.

Інтерв'ю зі Златою Огнєвіч: дивіться відео онлайн

Як Злата Огнєвіч заробляє

Співачка зізналася, що з початком повномасштабного вторгнення творчість мало монетизувалося, тому вона почала заробляти на своїх соцмережах. Втім, з часом ситуація стабілізувалася.

Тож тепер знаменитості заробляє з блогу та реклами. Крім того, дохід приносить музична творчість.