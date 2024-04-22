Олена Кравець – була дуже близькою людиною для Володимира Зеленського та його дружини Олени. Та з початком нової посади Зеленського, а також великої війни їхнє спілкування значно скоротилося.

До слова Уперше за три роки: Олена Кравець пригадала, як зустрілася з Зеленською під час великої війни

Олена Кравець про хвилювання за президента

Попри те, що Кравець не має нагоди зустрічались з подружжям, вона фіксує будь-які зміни у голосі, зовнішньому вигляді президента. Олена зізналась, що дуже хвилюється за Зеленського.

Я хвилююся за нього як за дуже важливу і близьку мені людину. Якщо хочете, то так, майже так само, як за чоловіка. Я хвилююся, бо це дуже рідна моєму серцю людина й уся їхня родина. Тому той факт, що ми зараз менше бачимося, – він накладає відбиток. Точніше, не менше бачимося, а ми взагалі не бачимося,

– повідомила ведуча.

З першою леді Олена Кравець немає жодного контакту, востаннє вони бачилися на записі подкасту. Але ведуча може надсилати повідомлення Володимиру Зеленському. Вона розповіла, яке смс було останнім.

"Я привітала Олену (першу леді) з днем народження. Щоб він просто передав. Він відповідає "дяк, усе передам" і все", – зауважила акторка.

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