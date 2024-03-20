Це величезна сума, – Злата Огнєвіч приголомшила зізнанням про найбільший борг

Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла, що мала величезний борг. На щастя, вона вже його виплатила.

На це вона витратила близько двох років. Для цього їй навіть довелося продати свої прикраси.

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Який найбільший борг був у Злати Огнєвіч

Співачка розповіла, що в розпал пандемії в неї був борг 17 тисяч доларів.

Для мене це величезна сума. Я виплачувала її два роки,

– зізналася артистка.

З'ясувалося, що цими коштами Злата мала покрити витрати на тур, який було скасовано через COVID-19. Зокрема, потрібно було проплатити майданчики та зробити інші виплати за контрактами. Виконавиця поділилася, що для того, щоб закрити той борг вона продала деякі коштовності та навіть позичала в близьких.

Знаменитість додала, що раніше брала кредити на техніку, яку виплачувала впродовж року.

Мені хотілося подарувати щось класне. Я пішла й оформила безліч кредитів,

– зізналася Огнєвіч.

Після цього зірка винесла цінний урок і вирішила більше так не робити.

Інтерв'ю зі Златою Огнєвіч: дивіться відео онлайн

Як Злата Огнєвіч заробляє

Співачка зізналася, що з початком повномасштабного вторгнення творчість мало монетизувалося, тому вона почала заробляти на своїх соцмережах. Втім, з часом ситуація стабілізувалася.

Тож тепер знаменитості заробляє з блогу та реклами. Крім того, дохід приносить музична творчість.