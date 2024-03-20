На это она потратила около двух лет. Интересно, что для этого ей даже пришлось продать свои украшения.

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Какой самый большой долг был у Златы Огневич

Певица рассказала, что в разгар пандемии у нее был долг 17 тысяч долларов.

Для меня это огромная сумма. Я выплачивала ее два года,

– призналась артистка.

Выяснилось, что этими средствами Злата должна была покрыть расходы на тур, который был отменен из-за COVID-19. В частности, нужно было проплатить площадки и сделать другие выплаты по контрактам. Исполнительница поделилась, что для того, чтобы закрыть тот долг она продала некоторые драгоценности и даже занимала у близких.

Знаменитость добавила, что раньше еще брала кредиты на технику, которые выплачивала в течение года.

Мне хотелось подарить что-то классное. Я пошла и оформила множество кредитов,

– призналась Огневич.

После этого звезда вынесла ценный урок и решила больше так не делать.

Интервью со Златой Огневич: смотрите видео онлайн

Как Злата Огневич зарабатывает

Певица призналась, что с началом полномасштабного вторжения творчество мало монетизировалась, поэтому она начала зарабатывать на своих соцсетях. Впрочем, со временем ситуация стабилизировалась.

И теперь знаменитости зарабатывает с блога и рекламы. Кроме того, доход приносит музыкальное творчество.