Нещодавно сержант ЗСУ Гарік Бірча повернувся до столиці у невелику відпустку зі служби. Вона збіглася зі зйомками нового сезону "Ліги сміху". Актор замінив Віктора Розового в ролі ведучого та долучився до знімань.

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Гарік Бірча став татом

На зніманнях гумористичного проєкту не можна було не помітити обручку на безіменному пальці Гаріка Бірчі. Вочевидь, він розпрощався зі статусом "холостяка" та одружився.

Вперше за довгий час актор вирішив прокоментувати особисте життя, а тому зізнався – він вже два роки є батьком. Тому під час відпусток він увесь вільний час намагається присвячувати сім'ї.

У мене є малесенька донечка. Два роки їй виповнилося. Вона народилася перед повномасштабним вторгненням. Сподіваюся, буду довго молодим татусем,

– розповів Гарік Бірча.



Гарік Бірча не ховає обручку / Скриншот з відео

Що відомо про особисте життя актора