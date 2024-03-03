Нещодавно сержант ЗСУ Гарік Бірча повернувся до столиці у невелику відпустку зі служби. Вона збіглася зі зйомками нового сезону "Ліги сміху". Актор замінив Віктора Розового в ролі ведучого та долучився до знімань.
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Гарік Бірча став татом
На зніманнях гумористичного проєкту не можна було не помітити обручку на безіменному пальці Гаріка Бірчі. Вочевидь, він розпрощався зі статусом "холостяка" та одружився.
Вперше за довгий час актор вирішив прокоментувати особисте життя, а тому зізнався – він вже два роки є батьком. Тому під час відпусток він увесь вільний час намагається присвячувати сім'ї.
У мене є малесенька донечка. Два роки їй виповнилося. Вона народилася перед повномасштабним вторгненням. Сподіваюся, буду довго молодим татусем,
– розповів Гарік Бірча.
Гарік Бірча не ховає обручку / Скриншот з відео
Що відомо про особисте життя актора
- Гарік Бірча зазвичай не коментував особисте життя. 4 роки тому в інтерв'ю він зізнавався, що стосунки з жінками у нього не складались через роботу. Актор говорив, що хотів у всьому забезпечувати кохану людину, а тому багато працював і не мав часу на побудову відносин. Гарік Бірча казав, що жінка його мрії – це водночас подруга, коханка, матір його дітей та господиня.
- З початку повномасштабного вторгнення артист вступив до лав ЗСУ. Його перша 10-денна відпустка була весною 2023 року. Тоді Бірча розповів, що спершу мав звання старшого сержанта, але за рік у війську став головним сержантом.