Крім того, військовий взяв участь у зніманнях відомого гумористичного шоу. Востаннє Гарік був на телеекранах у квітні 2023 року. Тоді він на 10 днів приїхав з фронту додому та знявся у "Лізі сміху".

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Гарік Бірча вперше за понад 9 місяців з'явився на публіці

З'ясувалося, що цього разу актор повернувся додому у п'ятиденну відпустку. За цей час він встиг знятися у спецсезоні "Ліги сміху. Волонтерський десант 3", де з Євгеном Кошовим став ведучими.

Під час своєї п'ятиденної відпустки з фронту він (Гарік Бірча – 24 Канал) доєднався до знімань шоу "Ліга сміху". Це вперше з квітня 2023 року, коли шоумен з'явився на публіці та знімальному майданчику,

– зазначив Слава Дьомін.

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Гарік Бірча служить в ЗСУ

У розпал повномасштабної війни актор мужньо став на захист своєї Батьківщини, вступивши до лав ТРО у Києві.

Пізніше він перейшов на службу до Збройних Сил України, зокрема, приєднався до спеціальної добровольчої роти "Берлінго".

Як виявилося, Бірча, актор з військовим досвідом, він розповів, що мав попередню бойову підготовку.

За рік служби йому надали звання старшого сержанта.

"На початку сформувалася окрема спеціальна рота і ми виконували завдання по захисту Києва та Київської області. Потім на базі цієї роти, яка вся з добровольців складалася, було створено спеціальний окремий батальйон і там я обійняв посаду командира взводу забезпечення. Звання було – старший сержант, а за рік служби я вже головний сержант", – розповідав захисник.