24-річний син Тетяни Літвінової перебуває у Києві, як розповіла шеф-кухарка. Володимир повернувся з-за кордону та закінчив університет імені Тараса Шевченка.

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Де зараз син Тетяни Літвінової

Тетяна Літвінова розповіла, що син повернувся до України свідомо. Хоч він міг розвиватися у будь-якій країні світу.

Не хоче жити за кордоном. Це такий свідомий вибір. У нього був весь світ, він вільно розмовляє англійською, з 14 років сам подорожував, літав, він доволі прокачаний. Але розчарувався в Америці,

– розповіла кулінарка.

На думку Літвінової, він повернувся, щоб більше часу провести з батьками. Адже етап його дорослішання минав за кордоном. Тим паче в Україні у нього значно більше можливостей для розвитку – освіта, досвід за кордом та органічне середовище.



Тетяна Літвінова з сином / Фото з інстаграму Тетяни Літвінової

Що Літвінова думає про можливу мобілізацію сина

Тетяна Літвінова зізналась, що тема мобілізації для неї дуже складна. Очевидно, що вона дуже цінує свого сина і хотіла б, аби його оминула війна.

Я боюся навіть дихати, коли чую і думаю про це, просто завмираю. Я, по-перше, мама, а потім українка. Мене зараз захейтять, але я не можу. Я народила цю дитину, виносила, виховувала все життя, він у мене один. Це дуже важке питання. Розірватися на дві частини,

– прокоментувала блогерка.

Тетяна Літвінова зауважила, що Володимир допомагає війську, замовляє машини, але робить це без піару. Вона висловила сподівання, що "буде можливість, що вже діти не підуть туди, щоб захищати країну".

Інтерв'ю з Тетяною Літвіновою: дивіться відео онлайн