Засвітився на публіці з первістком: зірка "Сутінків" Роберт Паттінсон вперше став батьком

Англійський актор Роберт Паттінсон та його обраниця Сьюкі Вотергауз стали батьками. Вони вийшли на прогулянку, де їх підловили папараці.

У зірки фільмів "Сутінки" та "Бетмен" Роберта Паттінсона народився первісток. Це перша спільна дитина для нього та акторки Сьюкі Вотергауз.

До слова Зірка "Кріпосної" став батьком вдруге: фото з новонародженим малюком

Роберт Паттінсон став батьком

Про поповнення у зірковій сім'ї стало відомо від папараці. Вони сфотографували новоспечених батьків на прогулянці в Лос-Анджелесі.

Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергауз намагалися приховати свої обличчя за окулярами та головними уборами, але їх однаково впізнали. Цікаво, що актор віз первістка у ніжно-рожевому візочку. Шанувальники припустили, що у пари народилася дівчинка.

Пізніше до прогулянки доєдналась мати Сьюкі - Елізабет.

Стосунки Роберта Паттінсона та Сьюкі Вотергауз