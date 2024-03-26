Засвітився на публіці з первістком: зірка "Сутінків" Роберт Паттінсон вперше став батьком
Джерело:The Daily Mail
Англійський актор Роберт Паттінсон та його обраниця Сьюкі Вотергауз стали батьками. Вони вийшли на прогулянку, де їх підловили папараці.
У зірки фільмів "Сутінки" та "Бетмен" Роберта Паттінсона народився первісток. Це перша спільна дитина для нього та акторки Сьюкі Вотергауз.
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Роберт Паттінсон став батьком
Про поповнення у зірковій сім'ї стало відомо від папараці. Вони сфотографували новоспечених батьків на прогулянці в Лос-Анджелесі.
Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергауз намагалися приховати свої обличчя за окулярами та головними уборами, але їх однаково впізнали. Цікаво, що актор віз первістка у ніжно-рожевому візочку. Шанувальники припустили, що у пари народилася дівчинка.
Пізніше до прогулянки доєдналась мати Сьюкі - Елізабет.
Стосунки Роберта Паттінсона та Сьюкі Вотергауз
- У 2018 році зірки закрутили романтичні стосунки. Вони намагалися приховувати відносини від публіки, але неодноразово потрапляли в об'єктиви папараці. Вже у наступному році Роберт Паттінсон неохоче підтвердив, що зустрічається з Вотерхауз, але додав, що увага преси йому неприємна. Згодом пара почала жити разом. Особливо їхні стосунки укріпила пандемія.
- Роберт і Сьюкі наразі неодружені, однак чутки про їхні заручини ходять ще з грудня. Акторка підігріла обговорення, коли з'явилась на публіці з каблучкою на безіменному пальці.
- Сьюкі Вотергауз оголосила про свою вагітність на фестивалі Corona Capital у Мехіко, де показалася з округлим животом. Однак вона ніяк не коментувала стосунки з Паттінсоном.