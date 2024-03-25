Олексій Яровенко та його дружила Ольга Карпова поділилися радісною новиною на своїх сторінках в інстаграмі. Актор опублікував зворушливе фото з новонародженим, на якому він тримав в руках ніжки малюка.
До слова Лілія Ребрик розсекретила значення імені новонародженої доньки: "Має прихований сенс"
Олексій Яровенко став батьком вдруге
В українського актора народився син. Олексій Яровенко розсекретив, що його назвали Глібом.
Гліб Олексійович Яровенко! Дякую за сина,
– звернувся актор до дружини.
Олексій Яровенко з сином / Фото з інстаграму актора
Це друга дитина для подружжя. У грудні 2021 року на світ з'явився первісток Олексія та Ольги – син Данило.
Що відомо про стосунки зіркових батьків
- Олексій Яровенко та Ольга Карпова познайомилися в Кишиневі, де свого часу проходив театральний фестиваль. Спершу вони довго листувались у соцмережах, а потім їхнє спілкування продовжилося в офлайн-форматі. Раніше Олексій Яровенко жив у Білорусі, але переїхав в Україну заради коханої.
- Олексія Яровенка можна впізнати за ролями у проєктах: "Мухтар. Новий слід", "Хороший хлопець", "Артистка", "Сестри у спадок". Ольгу Карпову – у серіалах "Опер за викликом" та "Жіночий лікар-2".