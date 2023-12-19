Зіркова пара у понеділок 18 грудня прогулювалася Лондоном. На цих світлинах Сьюкі Вотергауз засвітила обручку на безіменному пальці лівої руки.

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Роберт Паттінсон і його обраниця, ймовірно, заручилися

Папараці сфотографували Роберта та Сьюкі під час прогулянки. Дівчина була одягнена у зручне вбрання, куртку та об'ємний шарф. Вона злегка оголила вагітний живіт. Каблучку було неможливо не помітити, адже величезний діамант і сам впадати в очі.

Поруч з коханою йшов Роберт Паттінсон. Пара тримала у руках склянки з ароматними напоями. Наразі офіційні представники ніяк не реагують на ці новини.

Зіркова пара очікує дитину

Близько місяця у мережі ходили чутки про те, що Роберт Паттінсон та його обраниця Сьюкі Вотергауз вперше стануть батьками. Вони підтвердилися, коли модель вийшла на червону доріжку British Fashion Awards 2023 і не приховувала вагітність.

Актор та модель разом ще з 2018 року. Ймовірно, пара вже певний час живе разом у Лондоні. Вони не люблять коментувати особисте життя, тому фани дізнаються про все лише з джерел та від папараці.