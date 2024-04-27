Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" виходить заміж: чарівні фото
Джерело:Дар'я Баріхашвілі
Українська акторка Дар'я Баріхашвілі повідомила про заручини. Їй освідчився колега – також актор Сергій Пономаренко.
Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Дар'я Баріхашвілі повідомила про новини в її особистому житті. Щасливою звісткою вона поділилась на особистій сторінці.
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Дар'я Баріхашвілі виходить заміж
Пара українських акторів – Дар'я Баріхашвілі та Сергій Пономаренко – заручилися. Артист влаштував романтичне освідчення своїй обраниці на Київщині.
Найщасливіший день в моєму житті,
– написала акторка.
31-річна акторка поділилась щасливими фото з коханим та похизувалася обручкою. Після важливої події Дар'я не змогла стримати сліз.
Дар'я Баріхашвілі / Фото з інстаграму акторки
Дар'я Баріхашвілі та Сергій Пономаренко / Фото з інстаграму акторки
Новоспечену заручену пару вітають у коментарях зірки – Стася Ровінська, Катерина Кузнєцова. Пишуть побажання і шанувальники:
- "Боже, вітаю вас. Це, мабуть, для кожної дівчини найочікуваніший день";
- "Клас, я вас вітаю! Будьте щасливими! Палкого кохання, ніжності та взаєморозуміння!";
- "Ура! Ми чекали. Вітаю".
Що відомо про пару
- Дар'я Баріхашвілі та Сергій Пономаренко перебувають у стосунках вже понад 10 років. Вони познайомилися ще студентами – під час навчання у Київському національному університеті театру, кіно й телебачення імені Карпенка-Карого.
- Зараз обоє є артистами трупи Київського молодого театру.