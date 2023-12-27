Ведучий та гуморист Фіма Константиновський часто організовує збори на допомогу військовим, спілкується з ними, транслює війну. Але сам поки що не стає на захист країни як боєць ЗСУ. Він пояснив, чому не на фронті.

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Фіма Константиновський про те, чому не на фронті

Я, наприклад, не на фронті, бо мені *бать як страшно. І я розумію, що тим, хто там, теж страшно. Коли пишуть "а чого не на фронті?". Я намагаюсь робити стільки, щоб мені було не соромно перед тим, хто зараз на фронті. Допомагати, наскільки я можу,

– відповів ведучий.

Фіма Константиновський назвав "зал*пою" звичку людей приписувати себе до економічного, культурного чи гумористичного "фронту".

"Просто кожен повинен розуміти, що коли він боягуз як я, не готовий піти на фронт, не готовий ризикувати життям... Ти 100% не зробиш навіть подібне тут в тилу, тому що ти, як мінімум, тут не втратиш своє життя. Але ти мусиш максимально наблизитись до того, наскільки ти можеш бути корисним. Мені здається, що зараз бути корисним – це мета будь-якої людини", – висловився гуморист.

Фіма додав, що завжди потрібно тримати баланс. Якщо робиш весілля – віддай частину на ЗСУ чи зроби аукціон, бо про війну не можна забувати. З донату повинен починатися кожен день людини, яка в тилу.

Інтерв'ю з Фімою Константиновським: дивіться відео онлайн

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