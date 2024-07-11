Відомий танцівник Женя Кот і його дружина Наталія Татарінцева вперше стали батьками

Женя Кот вперше став батьком. Його дружина Наталія днями народила первістка.

На світ з'явилася дівчинка. Подружжя вже поділилося першими кадрами з донечкою з пологового.

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З'ясувалося, що Женя Кот і Наталія Татарінцева стали батьками 10 липня о 12:12.

Наша принцеса народилася,

– зазначила зіркова пара.

Що відомо про першу дитину Євгена Кота і Наталії Татарінцевої