Відомий танцівник Женя Кот і його дружина Наталія Татарінцева вперше стали батьками

11 липня 2024, 12:41
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Женя Кот

Женя Кот вперше став батьком. Його дружина Наталія днями народила первістка.

На світ з'явилася дівчинка. Подружжя вже поділилося першими кадрами з донечкою з пологового. 

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З'ясувалося, що Женя Кот і Наталія Татарінцева стали батьками 10 липня о 12:12.

Наша принцеса народилася,
– зазначила зіркова пара. 

Що відомо про першу дитину Євгена Кота і Наталії Татарінцевої 

  • Попри діагноз безпліддя у гімнастки, подружжя не полишало надії стати батьками.
  • Пара консультувалася з репродуктологами, розглядала можливість екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) і навіть думала про усиновлення. Однак, попри всі зусилля, вагітність не наставала.
  • Зрештою, прийнявши ситуацію такою, як вона є, Євген і Наталія несподівано отримала радісну новину – вони очікують на дитину. Ця історія нагадує, що іноді дива трапляються тоді, коли їх найменше очікуєш.

Автор: Софія Хомишин