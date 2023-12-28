Як з'ясувалося, пара намагалася завагітніти чотири роки. До того ж їм навіть ставили діагноз – безпліддя.
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Євген Кот з дружиною розповіли про вагітність Наталії
Подружжя зізналося, що тривалий час Наталія не могла завагітніти. Крім того, у пари навіть діагностували безпліддя й вони протягом року працювали з репродуктологом і готувалися до ЕКО. Втім, раптово вирішили покластися на диво і воно таки сталося – Татарінцева завагітніла. Пара зізнається, що це була довгоочікувана подія в їхньому житті й вони дуже чекають на народження первістка.
Ми намагались завагітніти чотири роки. Нам ставили діагноз – безпліддя. Ми рік працювали з репродуктологом і вже були готові на ЕКО. Потім обійняли одне одного і вирішили просто чекати, поки до нас прийде наше диво,
– поділилося подружжя.
Чому дружина Євгена Кота не могла завагітніти
- Успішна гімнастка Наталія Татарінцева, яка займалася спортом понад 27 років, поділилася, що її спортивне минуле заважало їй завагітніти.
- Зокрема, з 4 років дівчина переживала постійний стрес через участь у змаганнях та виступах, що негативно вплинуло на її здоров'я
- Однак для того, щоб здійснити мрію про материнство, Наталія внесла суттєві корективи у свій спосіб життя, зробивши великий акцент на жіночому здоров'ї.
- Євген завжди підтримував кохану. Він навіть був готовий виховувати нерідну дитину.
- І вже в наступному році подружжя вперше стане батьками.