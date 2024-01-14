На фото помітно, що партнером Дімопулос став чемпіон країни-агресорки з латинських танців Антон Семенов. Він є росіянином, хоча зараз живе у Дубаї.

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У своєму інстаграмі Санта зізналась, що повертається до танців. І зробила вона це з громадянином країни-агресорки.

Повертаюсь до своєї улюбленої рутини,

– написала вона.



Дімопулос танцює з росіянином / Скриншот з інстаграму Санти



Дімопулос танцює з росіянином / Скриншот з інстаграму Санти

Згодом артистка поширила кілька кадрів з сім'єю у парку розваг у Дубаї. Вона пішла туди з двома своїми дітьми – Даніелем та Софією, а також із сином її чоловіка Ігоря Кучеренка – Тімоті. Зі світлин видно, що родині дуже весело.



Дімопулос розважається з родиною / Скриншот з інстаграму Санти

Що відомо про Санту Дімопулос