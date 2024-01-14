На фото помітно, що партнером Дімопулос став чемпіон країни-агресорки з латинських танців Антон Семенов. Він є росіянином, хоча зараз живе у Дубаї.
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У своєму інстаграмі Санта зізналась, що повертається до танців. І зробила вона це з громадянином країни-агресорки.
Повертаюсь до своєї улюбленої рутини,
– написала вона.
Дімопулос танцює з росіянином / Скриншот з інстаграму Санти
Дімопулос танцює з росіянином / Скриншот з інстаграму Санти
Згодом артистка поширила кілька кадрів з сім'єю у парку розваг у Дубаї. Вона пішла туди з двома своїми дітьми – Даніелем та Софією, а також із сином її чоловіка Ігоря Кучеренка – Тімоті. Зі світлин видно, що родині дуже весело.
Дімопулос розважається з родиною / Скриншот з інстаграму Санти
Що відомо про Санту Дімопулос
- Співачка прославилась участю у популярному шоу "Фабрика зірок-3", що транслювали на "Новому каналі". Там вона запам'яталась публіці яскравими та енергійними номерами.
- Згодом Санта здобула титул чемпіонки світу з бодибілдингу та фітнесу, що відбувався у 2011 році в Таїланді. Через певний час Дімопулос стала вокалісткою жіночого гурту "ВІА Гра".
- У 2020 році артистка взяла участь у проєкті "Танці з зірками" на каналі "1+1" з партнером Максом Леоновим. Вони стали переможцями 4 сезону шоу.
- На початку повномасштабної війни Росії проти України Дімопулос переїхала з родиною в Дубаї, де вже встигла оскандалитися. Зокрема, артистка з'явилась на дні народженні доньки російського олігарха Ельдара Османова. Вона привітала дівчину в соцмережах і похвалилась кадрами з вечірки, що відбулась у Монако.
- До того ж знаменитість продовжує спілкуватися російською мовою та постить фото з розкішних подорожей, навіть у дні, коли Росія атакує українські міста.