Зокрема, росіяни атакували Київ, Львів, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Одесу, а також Хмельницьку та Сумську область. Знову загинули цивільні мешканці та є чимало поранених. У містах оголосили жалобу за загиблими.
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Яма запостив дивну історію в день великої атаки по Україні
Танцівник здивував своєю поведінкою у день, коли Росія здійснила масову повітряну атаку по містах України. У своєму інстаграмі Влад Яма оприлюднив ролик, на якому можна побачити, що горить свічка. Це відео він підписав словами, що "з ним усе добре".
Друзі, зі мною все норм,
– написав Яма.
Яма написав про свій стан / Скриншот з історії танцівника
Однак, згодом Яма видалив цю історію та поширив іншу – там, де видно наслідки атаки країни-агресорки по Україні. Також він написав слова співчуття.
Яма поспівчував загиблим / Скриншот з історії танцівника
Що відомо про Влада Яму
- Танцівник виїхав з України в США на початку повномасштабного вторгнення Росії. За словами танцівника, він зміг покинути країну тому, що виїхав ще до того, як чоловікам заборонили покидати країну. Влад розповідав, що це був спосіб захистити свою родину.
- Яма часто постив фото з пляжів та вечірок вже під час війни. Сам танцівник розповідав, що займається в Америці проведенням благодійних майстер-класів.
- Водночас батьки Влада Ями залишилися в Україні. Спершу вони жили на заході України, а потім переїхали знову додому, у Запоріжжя.
- Одного разу на своє виправдання Влад поширив світлину, на якій видно нагороду від наших військових. Йдеться про подяку благодійному фонду Florida for Ukraine, до якого входить Влад Яма та його дружина Ліліана.