Зокрема, росіяни атакували Київ, Львів, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Одесу, а також Хмельницьку та Сумську область. Знову загинули цивільні мешканці та є чимало поранених. У містах оголосили жалобу за загиблими.

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Яма запостив дивну історію в день великої атаки по Україні

Танцівник здивував своєю поведінкою у день, коли Росія здійснила масову повітряну атаку по містах України. У своєму інстаграмі Влад Яма оприлюднив ролик, на якому можна побачити, що горить свічка. Це відео він підписав словами, що "з ним усе добре".

Друзі, зі мною все норм,

– написав Яма.



Яма написав про свій стан / Скриншот з історії танцівника

Однак, згодом Яма видалив цю історію та поширив іншу – там, де видно наслідки атаки країни-агресорки по Україні. Також він написав слова співчуття.



Яма поспівчував загиблим / Скриншот з історії танцівника

Що відомо про Влада Яму