У бойовому спорядженні зі зброєю: Женя Галич поділився новими фото з полігону
30 червня 2024, 11:29Читать новость на русском
Джерело:Женя Галич
Вже понад два роки фронтмен гурту O.Torvald, Євген Галич, служить у лавах ЗСУ. Днями він поділився новими фотографіями з військових навчань.
Це артист зробив у День Конституції України, який щороку відзначають 28 червня. Під світлинами музикант закликав українців до регулярних тренувань, наголошуючи, що це може врятувати чиєсь життя.
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Женя Галич виставив кадри з полігону у повному бойовому спорядженні зі зброєю в руках.
Для боротьби за конституційні права і свободи людини ми повинні тримати себе в формі та підтримувати Сили Оборони України! Тренуйтесь, коли в вас є час. Це може врятувати чиєсь життя. Пам'ятаємо, що "Піт економить кров",
– підкреслив співак.
Що відомо про службу Жені Галича в ЗСУ
- Спочатку артист займався волонтерством, а в березні 2022 року, коли було створено 135 батальйон 114 бригади територіальної оборони ЗСУ, долучився до війська. З часом він став офіцером, а тоді отримав звання лейтенанта.
- Перебування в армії змінило Євгена – він набрав 7 кілограмів та підстриг волосся.
- Музикант відзначає, що армійська зарплата невелика, але йому допомагають заощадження та роялті.
- Попри службу, Галич з гуртом O.Torvald проводить благодійні концерти на підтримку ЗСУ. Відомо, що на фронті також перебуває гітарист бенду.