Фільми для дорослих і Latexfauna: як Женя Галич проводить літні вечори

18 червня 2024, 00:22
Читать новость на русском

Джерело:

"Люкс ФМ"

Лідер гурту O.Torvald розповів, як він проводить теплі літні вечори. Та зізнався, яку українську музику любить слухати зараз.

Соліст гурту O.Torvald Женя Галич зараз повернувся до музики й може творити. Він розповів, як проводить вільний час, зокрема, ввечері. 

Дивіться також Женя Галич заговорив про військових: "Інколи варто дати відпочити"

За словами Євгена Галича, у літні вечори він полюбляє дивитися фільми для дорослих і виступи Артема Пивоварова. Це його улюблений артист.

Також лідер O.Torvald розповів, які українські музиканти та гурти йому подобаються зараз. 

"Мені подобається Лілу45. З чоловічих бендів "Скажи щось погане", якісь альтернативні прикольні банди. Подобається Mine, Latexfauna можу інколи послухати", – поділився Женя Галич.

Що радять українські зірки дивитися ввечері

  • Літні вечори можна проводити як на прогулянках, так і вдома – за улюбленими кінокартинами. Своєю рекомендацією поділилася Даша Квіткова – вона порадила підписникам переглянути новий німецький серіал "Макстон-Холл — світ між нами". Мінісеріал створений на серії книжок німецької письменниці Мони Кастен і розповідає про підлітків, між якими виникають почуття. 
  • Даша Астаф'єва порадила переглянути 7 серіалів, які можуть стати "ліками для душі" у цей непростий час. Це різножанрові картини, де кожен підбере найкращий варіант на свій смак.

Автор: Марія Касій