Фільми для дорослих і Latexfauna: як Женя Галич проводить літні вечори

Лідер гурту O.Torvald розповів, як він проводить теплі літні вечори. Та зізнався, яку українську музику любить слухати зараз.

Соліст гурту O.Torvald Женя Галич зараз повернувся до музики й може творити. Він розповів, як проводить вільний час, зокрема, ввечері.

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За словами Євгена Галича, у літні вечори він полюбляє дивитися фільми для дорослих і виступи Артема Пивоварова. Це його улюблений артист.

Також лідер O.Torvald розповів, які українські музиканти та гурти йому подобаються зараз.

"Мені подобається Лілу45. З чоловічих бендів "Скажи щось погане", якісь альтернативні прикольні банди. Подобається Mine, Latexfauna можу інколи послухати", – поділився Женя Галич.

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