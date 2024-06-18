Соліст гурту O.Torvald Женя Галич зараз повернувся до музики й може творити. Він розповів, як проводить вільний час, зокрема, ввечері.
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За словами Євгена Галича, у літні вечори він полюбляє дивитися фільми для дорослих і виступи Артема Пивоварова. Це його улюблений артист.
Також лідер O.Torvald розповів, які українські музиканти та гурти йому подобаються зараз.
"Мені подобається Лілу45. З чоловічих бендів "Скажи щось погане", якісь альтернативні прикольні банди. Подобається Mine, Latexfauna можу інколи послухати", – поділився Женя Галич.
Що радять українські зірки дивитися ввечері
- Літні вечори можна проводити як на прогулянках, так і вдома – за улюбленими кінокартинами. Своєю рекомендацією поділилася Даша Квіткова – вона порадила підписникам переглянути новий німецький серіал "Макстон-Холл — світ між нами". Мінісеріал створений на серії книжок німецької письменниці Мони Кастен і розповідає про підлітків, між якими виникають почуття.
- Даша Астаф'єва порадила переглянути 7 серіалів, які можуть стати "ліками для душі" у цей непростий час. Це різножанрові картини, де кожен підбере найкращий варіант на свій смак.