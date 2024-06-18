Солист группы O.Torvald Женя Галич сейчас вернулся к музыке и может творить. Он рассказал, как проводит свободное время, в частности, вечером.
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По словам Евгения Галича, в летние вечера он любит смотреть фильмы для взрослых и выступления Артема Пивоварова. Это его любимый артист.
Также лидер O.Torvald рассказал, какие украинские музыканты и группы ему нравятся сейчас.
"Мне нравится Лилу45. Из мужских бэндов "Скажи что-то плохое", какие-то альтернативные прикольные банды. Нравится Mine, Latexfauna могу иногда послушать", – поделился Женя Галич.
Что советуют украинские звезды смотреть вечером
- Летние вечера можно проводить как на прогулках, так и дома – за любимыми кинокартинами. Своей рекомендацией поделилась Даша Квиткова – она посоветовала подписчикам пересмотреть новый немецкий сериал "Макстон-Холл – мир между нами". Мини-сериал создан на серии книг немецкой писательницы Моны Кастен и рассказывает о подростках, между которыми возникают чувства.
- Даша Астафьева посоветовала посмотреть 7 сериалов, которые могут стать "лекарством для души" в это непростое время. Это разножанровые картины, где каждый подберет лучший вариант на свой вкус.