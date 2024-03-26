Вживав колосальну кількість, – Женя Галич вперше зізнався про проблеми з наркотиками
Джерело:"Люкс ФМ"
Лідер гурту O.Torvald Женя Галич розповів, що зіштовхнувся з психологічними проблемами. Він вживав алкоголь і наркотики, що лише погіршило ситуацію.
Музикант розповів, що останні пів року займається з лікарями та піклується про своє здоров'я – фізичне й ментальне. Зокрема, проходить лікування з психіатром.
До слова У День українського добровольця: військовий Женя Галич показав фото з першого виїзду на фронт
Женя Галич мав проблеми з наркотиками
Женя Галич розповів, що у нього виникали психологічні проблеми. Він боявся звернутися до спеціалістів і вживав заборонені речовини.
Я дуже боявся йти в терапію, для мене це було важко усвідомити, що мені потрібна допомога, я довів себе до того, що я не пам'ятав декількох днів свого життя через те, що я вживав колосальну кількість алкоголю і наркотиків. А це робило тільки гірше, а мені здавалося, що мені це допомагає,
– зізнався лідер O.Torvald.
Та музикант наголосив, що зараз справи пішли на краще. Він скинув 6 кілограмів, готує новий альбом та служить у ЗСУ.
Які ще зірки зіштовхнулись з проблемами з ментальним здоров'ям
- Блогер Олександр Волошин повідомляв, що психіатр поставив йому діагноз: депресія з обсесивно-компульсивним розладом. Частково ця хвороба повпливала на розлучення зірки інстаграму з Анною Трінчер.
- MELOVIN через пандемію та війну "зламався" і почав вживати алкоголь й заборонені речовини. Вже 10 місяців він не вживає. Артист повністю змінив спосіб життя, оскільки лікується від цукрового діабету.
- Оля Цибульська зізнавалась, що страждала на глибоку депресію. Її переслідували почуття втоми й апатії. Співачку рятували антидепресанти, люди та музика.