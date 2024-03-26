Употреблял колоссальное количество, – Женя Галич впервые признался о проблемах с наркотиками

Лидер группы O.Torvald Женя Галич рассказал, что столкнулся с психологическими проблемами. Он употреблял алкоголь и наркотики, что только усугубило ситуацию.

Музыкант рассказал, что последние полгода занимается с врачами и заботится о своем здоровье – физическое и ментальное. В частности, проходит лечение с психиатром.

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Женя Галич имел проблемы с наркотиками

Женя Галич рассказал, что у него возникали психологические проблемы. Он боялся обратиться к специалистам и употреблял запрещенные вещества.

Я очень боялся идти в терапию, для меня это было трудно осознать, что мне нужна помощь, я довел себя до того, что я не помнил нескольких дней своей жизни из-за того, что я употреблял колоссальное количество алкоголя и наркотиков. А это делало только хуже, а мне казалось, что мне это помогает,

– признался лидер O.Torvald.

И музыкант отметил, что сейчас дела пошли к лучшему. Он сбросил 6 килограммов, готовит новый альбом и служит в ВСУ.

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