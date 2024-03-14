Саме тоді відбувся перший виїзд музиканта на фронт. На фото він постав у військовій формі та мав стомлений вигляд.
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Коли відбувся перший виїзд Жені Галича на передову
Співак опублікував світлину зі свого першого виїзду на фронт, який пройшов у травні 2022 року.
Усіх причетних з Днем добровольця. Вічна слава полеглим Героям,
– підкреслив музикант.
Женя Галич показав свій перший виїзд у війську / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про службу Жені Галича у війську
- На початку повномасштабного вторгнення співак активно займався волонтерством. Водночас у квітні він офіційно став військовим, долучившись до 135 батальйону 114 окремої бригади тероборони.
Я погладшав на 7 кіло плюс-мінус. Відстриг собі волосся. Я не ношу манікюр тепер, чомусь не складається. І я всім серцем ненавиджу росіян,
– розповідав про свої зміни за рік великої війни музикант.
- Євген зазначав, що в війську він отримує "голу" зарплатню, яка є доволі невеликою. На щастя, в нього є заощадження та роялті, які фінансово дуже допомагають.
- Крім того, виконавець розповідав, що через війну в країні учасники О.Torvald "хотіли припинити все це (музичну діяльність – 24 Канал), бо не було сил продовжувати. Але, на щастя, спілкуючись один з одним, вирішили продовжити й записати альбом".
- Відомо, що сім'я співака з моменту початку повномасштабної війни проживає за кордоном, у Польщі. Дружина з дітьми Галича поки вирішили не повертатися до Києва через нестабільність в країні. Водночас вони дуже цього хочуть.