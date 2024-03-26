Музикант розповів, що останні пів року займається з лікарями та піклується про своє здоров'я – фізичне й ментальне. Зокрема, проходить лікування з психіатром.

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Женя Галич мав проблеми з наркотиками

Женя Галич розповів, що у нього виникали психологічні проблеми. Він боявся звернутися до спеціалістів і вживав заборонені речовини.

Я дуже боявся йти в терапію, для мене це було важко усвідомити, що мені потрібна допомога, я довів себе до того, що я не пам'ятав декількох днів свого життя через те, що я вживав колосальну кількість алкоголю і наркотиків. А це робило тільки гірше, а мені здавалося, що мені це допомагає,

– зізнався лідер O.Torvald.

Та музикант наголосив, що зараз справи пішли на краще. Він скинув 6 кілограмів, готує новий альбом та служить у ЗСУ.

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