У Королівській ложі: які голлівудські зірки відвідали Вімблдон-2024

14 липня підійшов до завершення чоловічий Вімблдонський турнір 2024. За його результатами переміг іспанець Карлос Алькарас.

За грою спостерігало чимало світових зірок, зокрема і принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Її Високість особисто вручила трофей переможцю під гучні овації фанатів.

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Серед глядачів Вімблдону 2024 прихильники помітили багато голлівудських знаменитостей, більшість з яких вболівала за фаворитів з Королівської ложі. Так, Зендея, Ендрю Гарфілд, Пол Мескаль, Джерард Батлер, Том Круз та Амелія Ворнер потішили шанувальників своєю присутністю на грі.

Водночас акторка Гленн Клоуз з'явилася в компанії свого колеги Пірса Броснана, а Джулію Робертс помітили з чоловіком Деніелом Модером. Зірка серіалу "Шерлок" Бенедикт Камбербетч також вирішив насолодитися грою зі своєю дружиною – акторкою Софі Гантер.

Разом з голлівудськими зірками за змаганнями спостерігала Кейт Міддлтон, яка рідко з'являється на публіці через рак. На фіналі Вімблдону вона постала у ніжному образі – фіолетовій сукні довжини міді, шкіряній сумці та туфлях. Цікаво, що до принцеси Уельської приєдналася її донька Шарлотта, яка також відвідала гру.

Зазначимо, іспанець Карлос Алькарас і серб Новак Джокович вдруге поспіль розіграли чемпіонський титул Вімблдону-2024. Дві з трьох перемог у матчах здобув іспанець. Це другий поспіль виграш Вімблдонського турніру іспанським тенісистом. Торік Алькарас у п'ятисетовому поєдинку переміг Джоковича.