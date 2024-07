Володимир Дантес та українські коміки – Антон Тимошенко, Василь Байдак, Олег Свищ і Слава Кедр у складі гурту Badstreet boys оголосили новий креативний збір. Гумористи збирають 7 мільйонів гривень для 3 ОШБр, ГУР та ССО.

Колектив випустив композицію під назвою "Це так" – це кавер на трек Елтона Джона і британського гурту Blue Sorry Seems to Be the Hardest Word.

Елтона Джона у кліпі відіграв третій президент України Віктор Ющенко. Це не єдиний сюрприз: серед тих, хто задонатить на збір від 100 гривень гумористи розігруватимуть мед від Віктора Андрійовича.

Це так. Badstreet boys і Віктор Андрійович Ющенко (ми самі в шоці) починають липневий збір на 7 мільйонів. Всі донати перетворяться в різні дрони для 3 ОШБр і ГУР та бус для ССО,

– повідомили коміки.

Якщо ви теж бажаєте долучитися до збору, переходьте за посиланням.