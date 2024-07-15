За игрой наблюдало немало мировых звезд, в том числе и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Ее Высочество лично вручила трофей победителю под громкие овации фанатов.

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Среди зрителей Уимблдона 2024 сторонники заметили много голливудских знаменитостей, большинство из которых болели за фаворитов из Королевской ложи. Так, Зендея, Эндрю Гарфилд, Пол Мескаль, Джерард Батлер, Том Круз и Амелия Уорнер порадовали поклонников своим присутствием на игре.

В то же время актриса Гленн Клоуз появилась в компании своего коллеги Пирса Броснана, а Джулию Робертс заметили с мужем Дэниелом Модером. Звезда сериала "Шерлок" Бенедикт Камбербэтч также решил насладиться игрой со своей супругой – актрисой Софи Хантер.

Вместе с голливудскими звездами за соревнованиями наблюдала Кейт Миддлтон, которая редко появляется на публике из-за рака. На финале Уимблдона она предстала в нежном образе – фиолетовом платье длины миди, кожаной сумке и туфлях. Интересно, что к принцессе Уэльской присоединилась ее дочь Шарлотта, которая также посетила игру.

Отметим, испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович второй раз подряд разыграли чемпионский титул Уимблдона-2024. Две из трех побед в матчах одержал испанец. Это второй подряд выигрыш Уимблдонского турнира испанским теннисистом. В прошлом году Алькарас в пятисетовом поединке победил Джоковича.