Якщо авторські права українця порушили за кордоном, людина повинна звернутися до юриста в країні, де це сталося. Після цього потрібно подати позов до суду.

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Фахівці розповіли, як діяти у разі порушення авторських прав

За словами експертів, якщо інцидент трапився у Росії, то ймовірність покарати порушника авторського права, є низькою. Адже там не обіцяють дотримання прав інтелектуальної власності "недружніх країн".

У випадку з Росією успіх судового захисту не гарантований, оскільки після повномасштабного вторгнення в Україну, Росія формує так звані списки недружніх країн, зазначаючи про можливість недотримання прав інтелектуальної власності громадян цих країн,

– розповіли фахівці.

А от на онлайн-платформах є можливість подати запит через порушення авторських прав. У ньому важливо зазначити, що було вкрадено саме український твір. Це можна зробити, зокрема, на таких сайтах:

Є ще один варіант, як захистити свої твори. Можна написати лист-повідомлення в організацію, яка порушила ваші авторські права. Однак, це подіє лише у країнах, де дотримуються прав інтелектуальної власності. У такому листі треба вказати:

назву твору та його автора;

зміст незаконного використання;

відсутність надання дозволу на використання;

правові норми, що були порушені.

Також якщо ваші авторські права було порушено, можна розповісти про цю ситуацію у соцмережах. Це збільшить шанси на покарання порушника.

Чиї авторські права були порушені