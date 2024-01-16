Якщо авторські права українця порушили за кордоном, людина повинна звернутися до юриста в країні, де це сталося. Після цього потрібно подати позов до суду.
До теми Я не маленька людина, – Христина Соловій судитиметься з дружиною Пєскова, яка вкрала її пісню
Фахівці розповіли, як діяти у разі порушення авторських прав
За словами експертів, якщо інцидент трапився у Росії, то ймовірність покарати порушника авторського права, є низькою. Адже там не обіцяють дотримання прав інтелектуальної власності "недружніх країн".
У випадку з Росією успіх судового захисту не гарантований, оскільки після повномасштабного вторгнення в Україну, Росія формує так звані списки недружніх країн, зазначаючи про можливість недотримання прав інтелектуальної власності громадян цих країн,
– розповіли фахівці.
А от на онлайн-платформах є можливість подати запит через порушення авторських прав. У ньому важливо зазначити, що було вкрадено саме український твір. Це можна зробити, зокрема, на таких сайтах:
Є ще один варіант, як захистити свої твори. Можна написати лист-повідомлення в організацію, яка порушила ваші авторські права. Однак, це подіє лише у країнах, де дотримуються прав інтелектуальної власності. У такому листі треба вказати:
- назву твору та його автора;
- зміст незаконного використання;
- відсутність надання дозволу на використання;
- правові норми, що були порушені.
Також якщо ваші авторські права було порушено, можна розповісти про цю ситуацію у соцмережах. Це збільшить шанси на покарання порушника.
Чиї авторські права були порушені
- Дружина представника Путіна Пєскова вкрала пісню "Тримай" Христини Соловій. Тетяна Навка використала її для цинічного льодового шоу "Вечори на хуторі". Трек переклали російсько мовою. І трапилася така ситуація не вперше.
- Виявилось, що режисером цього шоу є українець – Василь Козар, родом із Закарпаття. Він був головним хореографом українських "Танців з зірками", працював з багатьма артистами, а у 2021 році поїхав у Росію. Козар мовчить про війну, яку розпочала країна-агресорка проти України.
- Згодом Христина повідомила, що готова судитися з росіянами через порушення авторського права. Її команда зараз шукає юридичних осіб, які причетні до події. Співачка вкотре нагадала, як Росія цинічно намагається присвоїти собі українську культуру.