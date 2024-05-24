YUNA-2024: імена переможців Національної музичної премії
Джерело:МУЗВАР
У столичному "Жовтневому палаці" відбулася щорічна церемонія оголошення лауреатів Національної музичної премії YUNA-2024. Цьогоріч на здобуття престижних статуеток претендували 29 виконавців.
Ведучою урочистої події YUNA 2024 була Анна Заклецька. Вона з хвилюванням називала імена тих, хто увійшов в історію вітчизняної музичної індустрії. Так, лауреатами YUNA-2024 стали 10 виконавців в 11 категоріях.
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Хто переміг на YUNA-2024
- Найкращий альбом – Jamala - Qirim
- Найкращий рок-гурт – "Антитіла"
- Найкращий дует – Злата Огнєвіч та Shumei – "Буревіями"
- Спеціальна відзнака за благодійний тур – KOZAK SYSTEM
- Найкращий відеокліп – "Антитіла" – "Фортеця Бахмут"
- Найкраща виконавиця – KOLA
- Найкращий виконавець – Артем Пивоваров
- Найкраща пісня – Антитіла – "Фортеця Бахмут"
- Спеціальна відзнака за благодійність – "Друга ріка"
- Відкриття року – Klavdia Petrivna
- Найкращий попгурт – Latexfauna
Цікаво, що нагороди лауреатам вручали блогери Даша Квіткова, Ніколас Карма, Олександр Волошин, Людмила Луцук, режисер Євген Синельников, телеведуча Марічка Падалко, інтерв'юерка Раміна Есхаказй, ветеран російсько-української війни Олександр Терен і лідер гурту KARTA SVITU Іван Марунич.
Що відомо про YUNA-2023
- Того року через воєнний стан організатори вирішили відмовитися від традиційних номінацій та обрати лауреатів за єдиним гаслом "Пісні незламної України".
- Переможців премії визначили з-поміж 100 нових треків українських виконавців, які отримали найбільшу кількість ротацій на радіо в період з 24 лютого до 31 грудня 2022 року.
- Серед них – гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ з піснею "24/02", Антитіла та Ed Sheeran з треком "2step", Океан Ельзи з композицією "Місто Марії", SHUMEI та його трек "Біля тополі", KARTA SVITU з піснею "Пес Патрон", KOLA з "Біля серця" та багато інших.
- Ведучими церемонії стали Володимир Остапчук, Павло Шилько, Мохаммад Захур і Віталій Башкатов, а спеціальною гостею заходу була співачка Камалія.