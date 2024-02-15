У своїх соцмережах про ракетний обстріл висловився Ектор Хіменес-Браво, Наталка Карпа, Ольга Сумська. Крім того, до них долучилися Джмала, яка нещодавно повідомила про втрату в родині.
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alyona alyona
Співачка, яка в травні відправитися в Мальме, щоб на міжнародному пісенному конкурсі представити Україну, опублікувала наслідки влучання російської ракети на Київщині. Важливо, що вона розповіла про масовану атаку українською та англійською мовами.
alyona alyona відреагувала на ракетну атаку росіян / Скриншот з інстаграм-сторіс
Марина Круть
Бандуристка виставила символічне фото з наслідками обстрілу й англійською мовою розповіла, що ранок українці повинні були провести в укриттях, на паркінгах, у ваннах, чи коридорах. Після чого вони повернулися до звичного життя, бо така їхня реальність через країну-терористку.
Марина Круть висловилася про ракетний обстріл України / Скриншот з інстаграм-сторіс
Ектор Хіменес-Браво
Шеф-кухар зізнався, що він після російських атак "важко приходить в себе", втім підкреслив, що треба намагатися жити, працювати, донатити, допомагати й дякувати ЗСУ.
Ектор Хіменес-Браво розповів про ракетний обстріл України / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Наталка Карпа
Співачка виставила сторіс, де показала кадри зі Львова, який сьогодні постраждав від російських ракет. Вона також показала свою доньку, котра після відбою намагалася трішки ще поспати, щоб згодом піти в садок.
Так, ранок мали по-українськи. Тепер така реальність. Злата досипає після відбою. Йду готувати сніданок, збираємось в садочок,
– розповіла артистка.
Наталка Карпа розповіла про ракетний обстріл України / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Як інші знаменитості відреагували на масований ракетний обстріл
Христина Решетник показала, що вони з сім'єю перечекали ранкову атаку на паркінгу. Водночас ведучий Анатолій Анатоліч розповів, що "було гучно", а Андрій Бєднаков закликав "лють перетворити в донати". Інші зірки, серед яких Ольга Фреймут, Джмала, ONUKA тощо, виставили кадри з наслідками обстрілу.
Як інші знаменитості відреагували на масований ракетний обстріл / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Масована ракетна атака 15 листопада на Україну
- За даними ВПС, Росія випустила 26 ракет по території України. Водночас ППО успішно нейтралізували 13 з них.
- Всього від обстрілу постраждало 7 областей: Київщина, Львівщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Хмельниччина, Івано-Франківщина та Полтавщина.
- У столиці система протиповітряної оборони успішно знешкодила всі цілі, що летіли на столицю. Однак одна збита російська ракета впала біля села Буда-Бабинецька. В результаті утворилася вирва, яка завдала шкоди п'яти приватним житловим будинкам.
- У Львові внаслідок вибухової хвилі у 16 житлових будинках на вулиці Науковій вибиті вікна. Крім того, пошкодження зазнали припарковані до цих будівель автомобілі. Також постраждала школа. Наразі відомо про трьох постраждалих у місті.
- За даними Хмельницької обласної військової адміністрації, ракетний обстріл завдав шкоди цивільним об'єктам у місті.
- 15 лютого Дніпро також сколихнула серія вибухів. Окупанти завдали шкоди об'єкту інфраструктури в Дніпровському районі. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.
- На Полтавщині відбулося влучання в склад, розташований у Миргородському районі, в результаті чого виникла пожежа. Водночас жертв не зафіксовано.
- Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що росіяни влучили по об'єкту інфраструктури в обласному центрі. Поранення отримали четверо осіб. Крім того, пошкоджено навчальний заклад, торговельний об'єкт та житлові будинки.
- Вибухи пролунали й в Івано-Франківській області. ППО збили ворожу ціль, втім уламки, що впали на дахи господарських будівель, спричинили невелику пожежу. Водночас завдяки оперативним діям рятувальників полум'я швидко загасили.