У своїх соцмережах про ракетний обстріл висловився Ектор Хіменес-Браво, Наталка Карпа, Ольга Сумська. Крім того, до них долучилися Джмала, яка нещодавно повідомила про втрату в родині.

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alyona alyona

Співачка, яка в травні відправитися в Мальме, щоб на міжнародному пісенному конкурсі представити Україну, опублікувала наслідки влучання російської ракети на Київщині. Важливо, що вона розповіла про масовану атаку українською та англійською мовами.



alyona alyona відреагувала на ракетну атаку росіян / Скриншот з інстаграм-сторіс

Марина Круть

Бандуристка виставила символічне фото з наслідками обстрілу й англійською мовою розповіла, що ранок українці повинні були провести в укриттях, на паркінгах, у ваннах, чи коридорах. Після чого вони повернулися до звичного життя, бо така їхня реальність через країну-терористку.



Марина Круть висловилася про ракетний обстріл України / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ектор Хіменес-Браво

Шеф-кухар зізнався, що він після російських атак "важко приходить в себе", втім підкреслив, що треба намагатися жити, працювати, донатити, допомагати й дякувати ЗСУ.



Ектор Хіменес-Браво розповів про ракетний обстріл України / Скриншоти з інстаграм-сторіс Ектор Хіменес-Браво розповів про ракетний обстріл України / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Наталка Карпа

Співачка виставила сторіс, де показала кадри зі Львова, який сьогодні постраждав від російських ракет. Вона також показала свою доньку, котра після відбою намагалася трішки ще поспати, щоб згодом піти в садок.

Так, ранок мали по-українськи. Тепер така реальність. Злата досипає після відбою. Йду готувати сніданок, збираємось в садочок,

– розповіла артистка.



Наталка Карпа розповіла про ракетний обстріл України / Скриншоти з інстаграм-сторіс Наталка Карпа розповіла про ракетний обстріл України / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Як інші знаменитості відреагували на масований ракетний обстріл

Христина Решетник показала, що вони з сім'єю перечекали ранкову атаку на паркінгу. Водночас ведучий Анатолій Анатоліч розповів, що "було гучно", а Андрій Бєднаков закликав "лють перетворити в донати". Інші зірки, серед яких Ольга Фреймут, Джмала, ONUKA тощо, виставили кадри з наслідками обстрілу.



Як інші знаменитості відреагували на масований ракетний обстріл / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Масована ракетна атака 15 листопада на Україну