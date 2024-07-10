Я пишу свої думки, – Юля Верба відреагувала на звинувачення в підіграванні російській пропаганді

На тлі ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" Юлю Вербу захейтили через розпалювання мови ворожнечі. Тепер блогерка відреагувала на хейт.

Вона пояснила свої слова щодо корупції в Україні. Крім того, дівчина поділилася, яку позицію має щодо повномасштабного вторгнення.

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Юля Верба вважає, що статті, які вийшло про неї, є замовними

Я написала два речення своєї думки, і це сприйняли за ІПСО... Наш час – це час єднатися, а не шукати ворогів серед своїх, коли я дійсно нічого поганого не сказала і не зробила. Це вже просто маніпуляція якась… Я тут пишу свої думки, які, прошу зауважити, не несуть загрози нашій державі й, здається, у нашій країні є право на власну думку. Якщо вам моя думка не сподобалася – відпишіться. Ніхто насильно вас тут не тримає. Стежте за відповідними діячами, а не за мною,

– написала інфлюенсерка.

Вона висловила підтримку Україні та її народу, підкресливши свою позицію проти Росії. І заявила, що завжди хотіла найкращого майбутнього для своєї країни.



Все, тема закрита. Хай кожен живе, як вважає за потрібне. Ворог – Росія. Допомагати треба ЗСУ і постраждалим від війни. Єднатися і бути один народом проти одного ворога,

– підсумувала Верба.

Юля Верба відреагувала на хейт / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, Юля Вербу розкритикували через те, що вона на тлі масованої ракетної атаки по України написала, що "світ нічого не робить", коли бачить як гинуть невинні люди й діти, а "нашу країну обкрадає наша ж влада".