Неначе я винна у війні, – Юлія Юріна відверто розповіла про спілкування з батьками-росіянами

Ексвиконавиця гурту YUKO, Юлія Юріна вже протягом 12 років робить спроби щодо позбавлення російського громадянства та поширює українську культуру. Солістка відверто розповіла про підтримку стосунків з батьками, які залишилися в Росії.

До того ж дівчина зізналася, як саме проходить спілкування з родиною. За словами співачки, це доволі складно.

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Як Юлія Юріна підтримує зв'язок з батьками

Артистка поділилася, що під час телефонної розмови з родиною сама бесіда йде на підвищенних тонах та доходить до скандалу. Батьки Юлії не вірять словам та фотодоказам дівчини щодо кривавих дій країни-окупанта. Втім, вони досі продовжують її критикувати щодо проукраїнської позиції та негативних висловлювань у бік Росії.

Я їх з 2019 року не бачила. Вони старіють і я дуже часто замислююся, що робити, якщо вони помруть, бо я не зможу до них доїхати. Я їм телефоную. Ми говоримо на підвищених тонах, ми сваримося. Всі мої поїздки до деокупованих сел й місць, де побували окупанти, гуманітарні місії, мої інтерв'ю з постраждалими, мої фотографії з розбомблених церков. Це все нівелюється тим, що пропонує їм російська пропаганда. Вони не вірять мені, вони вірять всьому, що їм кажуть,

– поділилася артистка.

До того ж Юлія не відчуває себе коханою донькою. Її дуже пригнічує той факт, що рідні батьки нібито звинувачують дівчину у війні. Остання розмова Юріної з родичами закінчилася черговим скандалом.

У мене немає відчуття, що вони мене люблять як доньку. Є відчуття, що вони намагаються висловити своє невдоволення через мене, неначе я винна у війні. Востаннє, коли вони мені телефонували, був величезний скандал через концерт з українською традиційною творчістю. Все, що я отримала: "Як ти посміла сказати, що Росія йде на х*й?". Це єдине, що мені кажуть батьки,

– зізналася зірка.

Інтерв'ю Юлії Юріної: дивіться відео онлайн

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